ما الذي يدفع الذهب لمواصلة الصعود غير المسبوق؟

اعتبر رجب حامد الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، أن أسعار الذهب تعيش أزهى عصورها مع عصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال حامد في مقابلة مع "العربية" إن 5 عوامل تضافرت؛ إعصار هارفي، واجتماعات جاستن هول، والصاروخ الباليستي لكوريا الشمالية، واضطرابات خطط ترمب الاقتصادية بجانب رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن مستوى الأسعار المرتفع عند مستويات 1320 دولارا للأونصة، يأتي مع هذه العوامل الخمسة التي لم تكن متوقعة، وسيظل المجال مفتوحا للمزيد من الصعود اذا استمر التوتر الجيوسياسي.

وأشار إلى حديث رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جانيت يلين الذي تراوح بين عدم يقين وعدم الثقة، إضافة إلى توقع الكثيرين لرفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل.