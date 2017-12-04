هيرمس: EGX 30 قد يسجل 17 ألف نقطة في 2018

أشار تقرير "هرميس" الأخير إلى أن السوق المصرية تبقى من بين الخيارات المفضلة لها، حيث أظهرت الإصلاحات الأخيرة نتائج إيجابية بالنسبة للاقتصاد، بالاضافة إلى وجود عوامل محفزة في المستقبل أبرزها انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع نسبي لسعر الجنيه، وتعافي الأجور وقطاع السياحة، بالإضافة إلى نمو إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلى أن مصر قد حققت أعلى مستوى للعوائد في منطقة الشرق الأوسط، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع في المستقبل.

وتوقعت "هيرمس" أن يسجل معدل النمو 4.8% خلال العام المقبل، مرتفعاً من 3.8%.

وفي مقابلة مع "العربية" توقع محمد الحاج محلل الاستراتيجية الكلية في المجموعة المالية "هيرمس"، ارتفاع مؤشر EGX 30 بـ20% في 2018 إلى 17 ألف نقطة، وارتفاع القيمة السوقية للبورصة المصرية مع مزيد من الاكتتابات وخصخصة بعض القطاعات، وتعافي نمو الأرباح لجميع الشركات.

ولفت إلى أن أكبر المخاطر التي قد تواجه مؤشر EGX 30، المناخ الاستثماري في المنطقة، واحتمال بقاء أسعار الفوائد ونسب التضخم مرتفعة.

وتوقع أيضاً تحسن سعر الجنيه وتسجيل الدولار 17 جنيهاً إن حدث تحسن في 2018، بدفع من عوامل منها زيادة إنتاج الغاز واستمرار تحسن قطاع السياحة.