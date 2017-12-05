العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية الأهم بين دول الخليج

تجمع الإمارات والسعودية علاقة وطيدة على كافة الأصعدة، وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية الأهم بين دول الخليج.

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل، ويعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول الخليج. وقد وصل حجم هذا التبادل إلى 84 مليار درهم أي نحو 23 مليار دولار، بحسب ما صرح به وزير الاقتصاد الإماراتي في أبريل الماضي على هامش خلوة العزم الثانية بين المملكة والإمارات.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات تتخطى 9 مليارات دولار، كما هناك أكثر من 30 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.