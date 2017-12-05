سهم "ميدغلف" تحت ضغوط بيعية

قال علاء آل إبراهيم رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، إن مجلس إدارة "ميدغلف" وضع الشركة في مأزق حقيقي ما قلص الخيارات أمامها لتجنب عدم استيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في المهلة المحددة من قبل "ساما".

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن أمام "ميدغلف" فرصتان الأولى استيفاء هذه المتطلبات، أو أن تقوم "ساما" بتمديد المهلة مع رقابة لصيقة للشركة ومتابعة حثيثة لخطط الوصول إلى الملاءة المالية المطلوبة.

وتوقع أن تستمر الضغوط البيعية على سهم الشركة في حال نفذت "ساما" قرارها بمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق، وذلك حماية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين منها.