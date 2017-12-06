لماذا ستضطر "تصنيع" لبيع أحد مصانعها بالولايات المتحدة؟

قلل مطلق المريشد الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الوطنية السعودية، من تأثير معارضة لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية لاستحواذ مقترح لشركة "ترونوكس" الأميركية على "كريستل" التابعة لشركة التصنيع.

وتوقع المريشد في مقابلة مع "العربية" أن يجري هذا الاستحواذ في نهاية المطاف بعد جولة أخرى من المناقشات ربما تؤخر حدوث الصفقة من الربع الأول من العام المقبل إلى الربع الثاني من نفس العام.

وانتقد المريشد الآراء المعارضة للصفقة داخل الولايات المتحدة، والتي تخشى حدوث احتكار في السوق الأميركي لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، موضحاً أن العالم أصبح سوقاً مفتوحة ولا يمكن لدولة أن تعتبر نفسها جزءا مستقلا عن أسواق العالم، فالأسعار عالمية، ولا يمكن لشركة منفردة أن تتحكم بها.

وشرح المريشد الحلول المستقبلية التي قد تضطر شركة "ترونوكس" الأميركية أو شركة التصنيع، إلى بيع أحد المصانع في مناطق الولايات المتحدة المختلفة إلى شركة منافسة من أجل إقرار هذه الصفقة التي ستوفر تمويلاً لشركة تصنيع وستسدد التزاماتها للبنوك.