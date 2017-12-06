مصر.. لماذا يخرج عشرات آلاف المستوردين من السوق؟

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، إن القرارات الأخيرة تسببت في خروج عشرات آلاف المستوردين من السوق لعدم مقدرتهم على مواكبة المتطلبات المتعددة لهذا النشاط من الأعمال في مصر. وأشار شيحة في مقابلة مع "العربية" إلى قرار البنك المركزي المصري، بإلغاء آخر القيود على تداولات الدولار، والذي سيساهم فى عودة نشاط الاستيراد للسلع غير الضرورية، وعودة الارتفاع للواردات المصرية، معتبرا أن هذا القرار غير كافٍ في مقابل تأثير القرارات الأخرى السابقة، والتي جعلت السوق يعاني من الاحتكار، من قبل الذين لديهم قدرة على المواءمة مع الشروط الكثيرة لهذا النشاط.