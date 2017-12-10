ما أكثر شركة مصرية مستفيدة من رسوم واردات الحديد؟

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قراراً بفرض رسوم نهائية على واردات الحديد المصدرة من الصين وتركيا واوكرانيا لمدة 5 سنوات. وقال مارك أديب محلل قطاع التشييد ومواد البناء في شركة فاروس القابضة، في مقابلة مع "العربية" إن شركات الحديد في مصر تعاني من عدة ظروف، والحاجة إلى رفع نسب التشغيل التي تعمل عليها، لمواجهة تلك الظروف. وأشار إلى أن أكثر شركة سوف تستفيد من القرار في الوقت الحالي هي شركة عز الدخيلة لأنها تعمل بنسبة تشغيل 100%، مؤكدا أن الشركات المحلية يمكنها استيعاب الطلب المحلي في مصر.

وأشارت البيانات إلى أن النسب المفروضة على واردات الحديد الصيني تصل إلى 29%، فيما تتراوح رسوم الإغراق على الحديد التركي بين 7% و18%، كما تصل رسوم الإغراق على الحديد الأوكراني إل 27% من إجمالي القيمة.وجاء هذا القرار بناء على شكاوى من الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها ماديا من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح.