السعودية تعوض الأسر 100% عن آثار الإصلاح المالي

أدركت السعودية أهمية حماية ذوي الدخل المنخفض من خلال إنشاء حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

وقد بدأ التسجيل في برنامج حساب المواطن في الأول من فبراير الماضي وهو يهدف لتعويض المواطنين في حال تنفيذ إجراءات خفض الدعم لأسعار المياه والكهرباء والوقود، حيث تعتمد التعويضات على دخل الأسرة وعدد أفرادها وحجم الاستهلاك.

ويستهدف البرنامج تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود بنسبة 100% ليؤمن نموذجا أكثر عدالة لتوجيه الدعم للمستحقين نقدا وحجبه عن الميسورين.