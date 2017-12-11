كيف ستعوض مصر خسائر المستثمرين بصندوق جديد؟

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إنشاء صندوق حماية للمستثمرين للشركات "المقيدة" من غير شركات الوساطة المالية، "سيكون له أثر في رفع تكلفة عمليات الاستثمار في هذه الشركات".

وأضاف ماهر في مقابلة مع قناة "العربية" إنه كان بالإمكان توسيع مظلة الصندوق الحالي الذي يشمل شركات الوساطة المالية، وفق أطر جديدة، والتفكير في كيفية تقليل تكلفة التداول بالأوراق المالية، لأن الضمانة الممنوحة للمستثمرين ستكون عبر صندوق يتطلب رسوما تدفع من قبل هذه الشركات.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن دراسة الهيئة بمقترح إنشاء صندوق لمخاطر التعامل على الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى إعداد البنية التحتية والقانونية لإدخال أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء.