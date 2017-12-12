استثمارات مهمة ستدخل السعودية من بوابة صناعة السينما

تفتح السعودية أبوابها مرة جديدة أمام دور السينما بعد نحو 4 عقود من غيابها عن المملكة في قرار لاقى ترحيبا واسعا من المواطنين والعاملين في الصناعة من مخرجين وممثلين ومشغلين.

وقد جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة الثقافة والإعلام على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية، حيث من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

ومن شأن عودة السينما إلى السعودية المساهمة في تنويع الإيرادات ودعم الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، حيث من المستهدف زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030 على أن تساهم صناعة السينما بـ 90 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير 30 ألف فرصة عمل.