حقيقة القفزة الكبيرة لسهم "أبن سينا فارما" بسوق مصر

قال عمرعبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، في مقابلة مع "العربية" إن 90% من أصناف الدواء الموجودة في صيدليات مصر، هي من الدواء المتعاقد عليه لدى شركة أبن سينا، موضحا أن لدى الشركة أعمال بالسوق المصري يقارب حجمها نحو 9.6 مليار جنيه.

وأرجع عبدالجواد أسباب القفزة الكبيرة لسهم الشركة في أول يوم تداول له بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إلى حجم عملياتها في سوق أو قطاع دفاعي يقدر حجم النمو فيه بنسبة 17% سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو قطاع الدواء المباع داخل الصيدليات في مصر، وهذا ما يفسر أيضاً، التغطية الكبيرة للطرح الأولي للسهم والتي فاقت 18 مرة.