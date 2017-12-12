مستمثرو الأسهم السعودية يترقبون إعلانات مهمة.. ماهي؟

وصف محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات، المرحلة الحالية بأنها "مرحلة ترقب مهمة" لمتداولي سوق الأسهم السعودية، موضحا في مقابلة مع "العربية" أن التفاؤل بإعلان تفاصيل حساب المواطن، وميزانية توسعية في العام 2018 للمملكة، سيكون عامل مهم في تحريك توجهات المستثمرين في سوق المال للمرحلة المقبلة.

