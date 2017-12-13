الشركات السعودية تترقب قيمة تأثير إصلاح أسعار الطاقة

اعتبر عبدالله الربدي الرئيس التنفيذي لشركة كير انترناشيونال، أن قطاعات كبيرة مهتمة بتعرفة الكهرباء بالسعودية، أبرزها قطاعات التجزئة والفنادق والنقل وغيرها، موضحا أن النسبة لن تكون كبيرة في التأثير على هذه الشركات لكون قيمة استهلاك الكهرباء ضمن ميزانياتها لا يشكل قيمة كبرى قياسا بميزانياتها وعملياتها التشغيلية، لكن الشركات مطالبة بالإفصاح عن الأثر المالي للزيادة في أسعار الطاقة عموما.

