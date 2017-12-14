تفاصيل مبادرات تحفيز القطاع الخاص في السعودية

تم اعتماد 13 مبادرة ضمن خطة السعودية لتحفيز القطاع الخاص كالتالي:
1-مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال.
2 -مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.
3 -مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 10 مليارات ريال.
4 -مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال.
5 -مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال.
6 -مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.
7 -مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال .
8 -مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال.
9 -مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال.
10 -مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.
11 -مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.
12 -مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.5 مليار ريال.
13 -مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.8 مليار ريال.