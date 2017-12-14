توقعات "موديز" للقطاع المصرفي المصري

قال الدكتور عمرو حسنين خبير التصنيف الائتماني إن وكالة "موديز" رفعت كافة بنود تصنيف الاقتصاد المصري، من خلال 4 محاور هي القوة الاقتصادية، والمؤسسية، والمالية، ودرجة تحمل المخاطر.

وكانت "موديز" قد توقعت أن يكون أداء القطاع المصرفي في مصر من بين الأفضل في إفريقيا خلال العام المقبل، رغم توقعاتها السلبية للنظام المصرفي الإفريقي ككل، بسبب المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي وتراجع الدعم الحكومي ومخاطر الائتمان السيادي.

وكانت الوكالة قد توقعت في سبتمبر الماضي تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10% من الناتج المحلي في العام المالي الجاري، مقابل 12% في العام المالي الماضي. كما توقعت تسارع نمو الاقتصاد إلى 5% في 2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.