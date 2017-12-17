التحفيز السعودي سيتوجه لقطاعات تخلق الوظائف وتعزز النمو

قال خالد سليماني شريك رئيس في Chrome Advisory إن العامين الماضيين شهدا مرحلة إعادة نظر في اتجاهات التحفيز الحكومي في السعودية، وتحديد أين ستتجه المملكة تحت رؤية 2030، وكان هناك زخم كبير في القرارات والتي انصبت على إصلاحات اقتصادية مهمة في سوق العمل.

وأشار سليماني في مقابلة مع "العربية" إلى أمور إجرائية تضمنتها الإصلاحات في المملكة، وبخاصة مراجعة القوانين القديمة، مثل تسجيل الشركات والتراخيص والمتطلبات القانونية لممارسة الأعمال، بالتالي سيلمس المتعاملين مع الجهات الحكومية هذا التطور وتغير الاتجاهات ومنها تحفيز عمل المرأة، بما يخدم زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.