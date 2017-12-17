ترقب بسوق الأسهم السعودية لإعلان ميزانية العام المقبل

أكد هشام ابو جامع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال، في مقابلة مع "العربية" أن سوق الأسهم السعودية، ستتلقى دعما من التفاؤل بميزانية التحفيز المالي المقدرة بقيمة 72 مليار ريال لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة ودعم القطاع السكني وبالتأكيد سنرى تحسن على الناتج الإجمالي المحلي في العام المقبل، مشيراً إلى ترقب إعلان أرقام الميزانية العامة الثلاثاء المقبل، والتي ستعطي أشارات مهمة ستمكن المستثمرين من تحديد أولوياتهم. وجرى نهاية الأسبوع الماضي، إقرار خطة تحفيز للقطاع الخاص السعودي بقيمة 72 مليار ريال، سيصرف منها 24 مليار ريال السنة المقبلة، وهي جزء من مبالغ مرصودة بـ 200 مليار ريال على مدى 4 سنوات، صرف منها 40 مليار ريال في زيادة رساميل صناديق حكومية العام الحالي.