مصر تعفي السيارات الأوروبية من 80% من التعرفة الجمركية

أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، في مقابلة مع "العربية"، أن إعفاء السيارات من الجمارك في مصر بالنسبة للسيارات المستوردة من أوروبا منذ 7 سنوات يشمل إعفاء 80% من قيمة التعرفة الجمركية بالنسبة للعام المقبل 2018.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية، أعلنت استمرار العمل بالإعفاء الجمركي الوارد باتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي والمتعلقة باستيراد السيارات، وأن مصر ستبدأ في تفعيل الشريحة الثامنة من الاتفاقية بنسبة 10% على أن يكون الإعفاء بحسب سعة المحرك.

وكانت مصر وقعت اتفاقية الإعفاء في عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010، حيث تم تطبيقها تدريجيا وليصل إجمالي الإعفاءات على السيارات المستوردة من أوروبا نسبة 80% منذ سريان الاتفاقية. وستصل نسبة الضريبة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر في المئة بحلول عام 2019.

وعلى الرغم من هذه الأنباء الإيجابية إلا أن المستوردين للسيارات يرون الصورة مختلفة ويؤكدون أن أسعار السيارات لن تشهد انخفاضات، بل رهنوا زيادة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر العام المقبل بقيمة الجنيه المصري أمام اليورو، ونسبة الزيادة السنوية من الشركات المصنعة.