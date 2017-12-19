السعودية قلصت الفارق بين الإنفاق التقديري والفعلي لـ 5%

وصف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، برنامج التوازن المالي الذي طبقته المملكة، بأنه مكن من رفع كفاءة الإنفاق العام وخلق الاستدامة فيه، فتقلص العجز المالي من 17% من الناتج المحلي في سنوات سابقة إلى أقل من 10% خلال العام 2017.

وقال الجدعان في مقابلة مع "العربية" مع اقتراب إعلان ميزانية 2018، إن المملكة نجحت في رفع كفاءة الإنفاق وضبطها وترشيدها وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات العوائد العالية، واصفا ذلك التوجه بالقول: "من الحكمة أن تضع الإنفاق والاستثمار الحكومي بما يرفع كفاءة ذلك الإنفاق".

وكشف عن معدلات كبيرة من رفع الكفاءة في إعداد وإنفاق الميزانية، فبعد أن "كان الفارق بين الإنفاق الفعلي والتقديري يصل إلى 25% و30% وصلنا إلى حدود 5% في الفرق بين الميزانية المقدرة والفعلية" واصفا هذا التغير بأنه "إنجاز كبير في ضبط وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق".