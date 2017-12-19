العقار يستحوذ على 16% من قروض البنوك بالسعودية

كشف أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في مقابلة مع "العربية" عن بيانات تظهر متانة القطاع المصرفي بالأرقام حيث لم تتعدى نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض 1.4%، أما الملاءة المالية للقطاع المصرفي فتزيد على 19% وهو معدل كفاية رأس المال، كما أن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول تبلغ 20%.

وأشار الخليفي في المقابلة التي تأتي مع قرب إعلان ميزانية السعودية للعام 2018 إلى إجمالي أرقام محفظة التمويل للبنوك في السعودية، والتي تكشف توجه 16% من قروض المصارف إلى قطاع العقار و2% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن المؤسسة تسعى إلى تنشيط الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.