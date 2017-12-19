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العقار يستحوذ على 16% من قروض البنوك بالسعودية

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كشف أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في مقابلة مع "العربية" عن بيانات تظهر متانة القطاع المصرفي بالأرقام حيث لم تتعدى نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض 1.4%، أما الملاءة المالية للقطاع المصرفي فتزيد على 19% وهو معدل كفاية رأس المال، كما أن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول تبلغ 20%.

وأشار الخليفي في المقابلة التي تأتي مع قرب إعلان ميزانية السعودية للعام 2018 إلى إجمالي أرقام محفظة التمويل للبنوك في السعودية، والتي تكشف توجه 16% من قروض المصارف إلى قطاع العقار و2% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن المؤسسة تسعى إلى تنشيط الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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