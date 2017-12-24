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الإمارات تستكمل آليات تسجيل الشركات لضريبة القيمة المضافة

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قال أحمد إبراهيم شريك ومدير الأسواق في التميمي ومشاركوه، إن قانون ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات، حدد الفترة الضريبية لمدة 3 شهور، كما حدد موعد تقديم الإقرار الضريبي، بجانب آلية تسجيل مجموعة من الشركات لتسهيل انتقال المواد الخام والأساسية بين الشركات، ودفع الضريبة لمجموعة من الشركات التابعة ضمن مجموعة واحدة. وأوضح إبراهيم في مقابلة مع "العربية" أن القطاع الصحي ينتظر صدور قرار يحدد الأدوية التي ستطبق عليها الضريبة الصفرية.

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