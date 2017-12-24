توقعات بارتفاع التكاليف الأساسية بقطاع التجزئة السعودي

توقع مقبل السلمي محلل أسواق مالية، ارتفاع التكلفة الأساسية في قطاع التجزئة السعودي، بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، وبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخرى في أسعار الطاقة، موضحا في مقابلة مع "العربية" أن المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية، لم يزل يعكس استقرارا لكامل العام 2017 لكن هناك تباين في أداء الشركات وارتفاع أسعار أسهمها منذ بدء العام.

