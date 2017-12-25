بلتون فاينانشال: مجلس الإدارة لن يتأثر ببيع حصة من الأسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ عملية بيع نحو 19 مليون سهم في شركة " بلتون فاينانشال" بسعر 13.3 جنيه، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه. وقال مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع تداول الاوراق المالية بشركة بلتون فاينانشال، في مقابلة مع "العربية" إن الخطوة تهدف إلى تعزيز سيولة سهم الشركات ورفع معدلات التداول الحر عليه. واستبعد عبدالعزيز حدوث تغيير في أعضاء مجلس إدارة "بلتون فاينانشال" موضحا أن عملية تملك الحصص، لا تتطلب إفصاحات عن تغيير جوهري، لأن أكبر حصة فيها بلغت نسبة 3% والباقي توزعت على حصص أقل من هذه الملكية التي لا تؤثر على هيكل الملكية الاستراتيجي.