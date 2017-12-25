خبير لـ"العربية": سوق النفط ستحقق التوازن منتصف 2018

قال خبير النفط محمد الشطي، في مقابلة مع قناة "العربية" إن اتفاق أوبك والدول المنتجة بالعالم، قد حقق نسبة إلتزام تفوق 100% في بعض الفترات، واصفا هذا الاتفاق بأنه حقق نجاحا أكبر من المتوقع، وكان العامل الأكبر في تحويل وتغيير اتجاه أسعار النفط. وتوقع الشطي ان تبدأ سوق النفط بتحقيق التوازن بالنصف الثاني من العام المقبل، أو في بداية الربع الرابع بناء على أغلب التقديرات والتوقعات من المعنيين بسوق النفط، "وممكن تصل أسعار برنت إلى 65 دولارا خلال 2018". وأوضح أن الفائض في المخزون النفطي قد انخفض بنحو 200 مليون برميل في السنة الحالية، مؤكدا أن المخزونات أصبحت بعد اتفاق الإنتاج العامل الأساسي المؤثر في الأسعار.