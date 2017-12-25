سوق السعودية تواصل تطوير آليات تداول الأسهم بمعايير متقدمة

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عزمها السماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي للأسعار، وذلك اعتبارا من الحادي والعشرين من يناير المقبل. وفسر محمد العمران، الرئيس التنفيذي في اماك للاستثمارات، في مقابلة مع "العربية" القرار بأنه يهدف إلى السماح بتحديد أسعار مختلفة عن السعر الحالي للسهم عند حجز أوامر مستقبلية، وهو ما كان غير متاحا في السابق.

وشرح العمران أن أنظمة السوق كانت تسمح بالسابق بحجز أوامر شراء مستقبلية للأسهم بعد أسبوع أو اسبوعين، لكنها كانت تلزم طالبي الشراء بتحديد السعر وفق نطاق التذبذب اليومي، وهذا لم يكن منطقيا وقتها، وفي القرار الجديد سيسمح بطلب أوامر شراء مستقبلية لسهم معين وتحديد أسعار تتوائم مع التذبذب المتوقع للسهم خلال الفترة المستقبلية، وليس النطاق اليومي المحدد بنسبة 10% فقط. وتوقع العمران أن تقوم هيئة السوق المالية في السعودية، بالسماح مستقبلا، بتوسيع نطاق تذبذب الأسهم إلى أكثر من 10% صعودا وهبوطا أو إلغاء النطاق وهذا يعني نقلة نوعية كبيرة في تطوير آليات السوق لتتماشى مع المعايير المطبقة بالأسواق العالمية. ووصف العمران القرار الجديد بأنه "تأخير كثيرا، وكنا نتوقعه منذ فترة لا سيما أن سوق الأسهم السعودية تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة".