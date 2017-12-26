الدولار الأميركي يخسر 8% بضغط عوامل سياسية

قال وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital إن مؤشر الدولار الأميركي، يعكس ردة الفعل على التفاؤل المفرط بعد تنصيب الرئيس دونالد ترمب، والآن نراه يتراجع بنسبة 8% في العام الحالي، موضحا أن صناع السياسة النقدية كانوا يتعاملون مع الأسواق بسياسة التفاؤل الحذر. وأكد حماد في مقابلة مع "العربية" أن العوامل السياسة ظلت الضاغط الأكبر على الدولار الأميركي، وفي نهاية العام الحالي، تأثرت العملة الأميركية بتمرير قانون يخفض الضرائب على الشركات التي تعول على جلب الأموال وتدفقات نقدية من الخارج، وبالتالي ضخ الاستثمارات لاستعادة زخم التضخم. وأشار إلى ترجيحات رفع الفائدة لثلاث مرات العام المقبل، وهي التي يعول عليها في تقوية موقف الدولار.