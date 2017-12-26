لماذا اختارت سلطنة عمان تأجيل تطبيق الضريبة؟

أكد مصطفى سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المتحدة للأوراق المالية أن تأجيل سلطنة عمان لتطبيق ضريبة القيمة، سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الخاص، الذي سيجهز نفسه بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقت عمان في تطبيق الضريبة.

وأشار سلمان في مقابلة مع "العربية" إلى أن الاتفاقية الخليجية، تنص على أنه في حال تطبيق دولتين لضريبة القيمة المضافة، فعلى الدول الأخرى أن تبدأ بالتطبيق خلال مدة سنة من تاريخ التطبيق في أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال إن سلطنة عمان، اختارت التأجيل لسنة بموجب الاتفاق، مؤكدا ان تطبيق الضريبة في ضوء إصلاح السلطنة لأسعار الوقود، سيكون له تأثير على رفع معدل التضخم في البلاد، وسيكون للتأجيل انعكاس إيجابي بهذا الإطار.