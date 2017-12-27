رغم المخاطر.. بيتكوين تكتسب سيولة أكبر مع مرور الوقت

قال وليد الحلو، رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال، إن العملة الرقمية "بيتكوين" ستشهد سيولة أكبر، في المرحلة المقبلة.

وأشار الحلو في مقابلة مع "العربية" إن عام 2017 كان سيكون عاماً مهما للذهب، لكن مع وجود العملات الرقمية، ظهرت بدائل مهمة للتحوط وللأصول التي يرتفع الطلب عليها وقت الحذر.

وكانت العملة الرقميةBitcoin عادت لتغازل مستويات 16 ألف دولار أمس بعد خسارتها الفادحة بنسبة 30% قبل نحو أسبوع.

وتقول وكالة بلومبرغ إنه "مازال من الصعب تحديد نطاق عادل لأسعار العملات الرقمية" كما أن محللون قالوا إن "القيمة العادلة للعملات الرقمية قد تكون صفرا أو تصل لملايين الدولارات".