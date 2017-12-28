هل يخلق اختلاف توقيت فرض الضريبة تفاوتاً بين دول الخليج؟

توقع شريف الكيلاني رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إرنست آند يونغ"، أن تدخل بقية الدول الخليجية بعد السعودية والإمارات في منظومة ضريبة القيمة المضافة بحلول 1 يناير 2019 كحد أقصى.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن اختلاف الإطار الزمني للتطبيق بين دول مجلس التعاون لن يخلق تفاوتاً في اقتصاداتها، مشيراً إلى أن هناك إطاراً عاماً تم التوافق عليه بين دول مجلس التعاون، وتم خلاله تناول مسألة اختلاف توقيتات التطبيق.

وأشار أيضاً إلى أن مسألة فرض الضريبة مرت بأشواط عدة حتى أصبح المجتمع الضريبي شبه جاهز الآن لاستقبالها، مضيفاً أن ثمة جزئيات مازالت تستوجب الإيضاح، وتفاصيل خاصة بالمناطق الحرة وقطاع الأدوية.