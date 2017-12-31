كيف سيكون أداء الأسهم السعودية بالعام الجديد؟

وصف محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات، الصورة في سوق الأسهم السعودية، بالمتفائلة لعدة أسباب أهمهما ارتفاع أسعار النفط واكتتاب شركة أرامكو الضخم المرتقب بالعام الجديد.

وأشار العمران في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية ترقية سوق الأسهم السعودية إلى رتبة سوق ناشئة المتوقع أيضا في العام الجديد، بجانب ميزانية توسعية، وإنفاق رأسمالي كبير، إضافة إلى ميزانية التحفيز الاقتصادي.

كما وصف العمران اكتتاب أرامكو بأنه حدث مهم ووسيلة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وليس فقط لسوق السعودية، ولكن لكل الأسواق المتأثرة بهذا الطرح المهم، معبرا عن أمله بأن يعيد اكتتاب أرامكو مرحلة العام 2003 عندما طرحت شركة الاتصالات السعودية وجذبت الكثير من المستثمرين الأجانب.

واعتبر أن الرسملة القوية للسوق، ورفع التصنيف إلى سوق ناشئة، سيدفع المستثمرين الأجانب إلى القطاع البنكي، وهو قطاع مؤثر ومن الصعب دخول حصص جديدة فيه لذلك سيكون الدخول إليه عبر شراء الأسهم مهما جدا للمستثمرين الأجانب، واصفا البنوك السعودية بأنها بين أفضل 10 قطاعات بنكية بالعالم لجهة السيولة والأداء المالي.