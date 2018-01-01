السعودية تتجه لرفع مساهمة المشاريع الصغيرة بالاقتصاد

أكد وليد أبا الخيل رئيس شركة Tradekey.com وعضو لجنة تطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في G20 إن عام 2017 حمل الكثير من الأخبار السارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية، مشيراً في مقابلة مع "العربية" إلى الإعلان عن مبادرات تحفيز للقطاع الخاص، نهاية العام الماضي، وتوقع أن يحمل العام الحالي معه الكثير من التقدم من خلال تطبيق الكثير من التقدم وسرعة الإنجاز في المبادرات الخاصة بدعم مشاريع الشباب والمشاريع المتوسطة والصغيرة.

وحث رواد الأعمال في المملكة، على التكيف مع البرامج الحكومية لتحفيز هذا النوع من المشاريع، من خلال تطبيق مبادرات التكنولوجيا التي تعد إحدى أهم الوسائل في تطوير مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفية الوصول إلى الأسواق الدولية، ولتكون المشاريع الصغيرة في نهاية المطاف قادرة على الحصول على ثقة الممولين من البنوك.