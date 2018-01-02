ترقب لتأثير الإصلاحات على أداء الشركات السعودية بـ 2018

قال محلل الأسواق المالية مقبل السلمي في مقابلة مع "العربية" إن سوق الأسهم السعودية تمر بأطول فترة من دون وجود إعلانات لنتائج الشركات منذ العام 2006، مشيراً إلى عدة تاثيرات اقتصادية على السوق، منها إصلاح أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، ولهذا انعكاسات على أداء الشركات ستعلن عنها عبر السوق المالية تباعاً. وبشأن تراجع سهم دار الأركان بأكثر من 8% بجلسة اليوم، اعتبر السلمي أن السهم يعكس حركة مضاربية.

