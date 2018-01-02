وزارة النقل السعودية ستعيد ترسية المشاريع المسحوبة من المقاولين

أرجع سعد بن عبد العزيز الخلب نائب وزير النقل السعودي، قرار الوزارة بحسب 40 مشروعاً متعثراً خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلى "مخالفات المقاولين وأهمها الإهمال بالسلامة والمواصفات المتفق عليها تعاقديا مع وزارة النقل وعدم الالتزام بالجداول الزمنية".

وقال الخلب في مقابلة مع "العربية" إن المشاريع المسحوبة جرى إعادة ترسية 6 منها خلال الفترة الماضية، كاشفاً عن آلية سريعة لإعادة ترسية هذه المشاريع، "ولن نلغي المشاريع المسحوبة وسنقوم سريعاً بإعادة ترسيتها، وفقا لطبيعتها فمنها ما يتطلب 30 يوماً أو 90 يوماً للمشاريع ذات القيمة الكبيرة التي تتطلب موافقات مالية".

وأكد أن الوزارة وضعت خطة لعلاج المشاريع المتعثرة التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة، وحددت عدة طرق للمعالجة، منها إعادة التصاميم الهندسية أو سحب المشاريع.