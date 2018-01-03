توقعات متفائلة لأداء البتروكيماويات السعودية خلال 2018

قال عبدالله الربدي الرئيس التنفيذي لشركة كير انترناشيونال، إن التوقعات بأرباح لن تقل عن 110 مليارات ريال للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية، عن العام 2017 تستند إلى عدة معطيات إيجابية شهدتها القطاعات المؤثرة بالسوق.

وقال الربدي في مقابلة مع "العربية" إنه من المتوقع أن يسجل أهم قطاعين بالسوق وهما البتروكيماويات والبنوك أداء أفضل، مع توقعات مواصلة أسعار النفط أدائها الإيجابي بدعم من كثير من العوامل، وعلى رأسها نجاح اتفاق الإنتاج في العام الماضي بين الدول المنتجة من منظمة أوبك ومن خارجها.

وأشار الربدي إلى توقعات بتسجيل أرباح قوية في قطاع البتروكيماويات تبعا لتحسن أسعار النفط، وهو ما يشابه ما جرى بالربعين الثاني والثالث من 2017 وبالتالي سترتفع أسعار بيع البتروكيماويات عالمياً وهو ما سيعزز الأداء للشركات السعودية.