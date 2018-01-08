توقعات بأداء قوي للأسهم الأميركية خلال العام الحالي

توقع عمرو عبده الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال، أن تحظى أسواق رأس المال الأميركية بأداء قوي خلال العام الحالي، بدعم من الأداء لاقتصاد العام للولايات المتحدة، وعدم وجود مخاوف مالية وعدم توقع حدوث هزات.

وأشار عبده في مقابلة مع "العربية" إلى صعود الذهب بمستوى سنوي مرتفع للعام الماضي نظرا لكونه ملاذا آمنا لكثيرمن المستثمرين الذين تخارجوا من استثمارات المخاطر العالية، موضحا أن العملات الرقمية سيكون لها أداء جيد مرهون بوجود وظيفة محددة لتلك العملات، مثل عملة الـ Ripple التي لديها وظيفة محددة ومقبولة لدى عدد من البنوك.