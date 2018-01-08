خبير: بدلات غلاء المعيشة بالسعودية تستهدف تعزيز ثقافة الإدخار

قال محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات، إن الأوامر الملكية القاضية بصرف بدلات غلاء معيشة للمواطنين في السعودية، والتي تقدر بنحو 50 مليار ريال، ستكون حافزا للمواطن على تعزيز ثقافة الإدخار، عبر ترشيد الإستهلاك وتجنب المصاريف غير الضرورية.

وأشار العمران في مقابلة مع "العربية" إلى أداء سوق الأسهم السعودية عموما والذي يعكس حالة الترقب لأداء الشركات وتفاعلها مع المتغيرات المحيطة، موضحا أن نمو أرباح شركة إكسترا المدرجة بسوق الأسهم السعودية، يتواكب مع إعلان الشركة عن توجهات مستقبلية ستزيد من فرص التفاؤل بالأداء، ومن بينها عزمها التعاون مع بوابة "نون" للتجارة الإلكترونية.