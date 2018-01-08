لماذا ترفع الكويت سقف الاستدانة عبر السندات الحكومية؟

قال محمد رمضان الباحث والمحلل الاقتصادي، إن حكومة الكويت تستهدف رفع سقف الدين العام، من أجل مواجهة متطلبات تمويل الميزانية، لكنه حذر من التناقض بين الرغبة في تقليل الأعباء ومد آجال الدين الذي سيتحول إلى عبء بالمستقبل، كما أوضح في مقابلة مع "العربية" أن هناك عدة طرق أخرى أقل تكلفة من الاقتراض في تمويل الميزانية الكويتية.

وأشار إلى وجود استقطاع سنوي 10% من إيرادات النفط تحول إلى احتياطي الأجيال المقبلة ويمكن الاستفادة منها، أو الاقتراض من احتياطي الأجيال المقبلة، أو بيع أصول من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال المقبلة كما فعلت الكويت في أزمات سابقة. ودعا إلى ربط رفع سقف الدين العام مع تحديد سقف الفائدة عليه، من أجل السيطرة عليه وعدم ارتفاع العبء لهذا الدين مع مرور السنوات.