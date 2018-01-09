مصر جاهزة لتدفق أعداد كبيرة من السياح الروس

قال مستشار وزير السياحة المصري السيد وليد البطوطي، إن القطاع المصري الخاص كان جاهزا لاستقبال السياح الروس من قبل استئناف حركة الطيران الروسية مع مصر.

واعتبر البطوطي في مقابلة مع "العربية" أن قرب المسافة بالطيران بين روسيا ومصر (4 ساعات) وحب السياح الروس واشتياقهم للعودة إلى مصر، هي عوامل مهمة للجذب السياحي، بجانب الطقس المناسب والأسعار المناسبة، والسياحة الشاطئية، والبرامج الجديدة المتنوعة من سياحة البحر إلى السياحة التاريخية.

وأشار إلى جهوزية السوق السياحي المصري، وشركات السياحة الدولية، لعودة حركة الطيران، وبالتالي كانت السوق متوقعة هذه الحركة الكبيرة، والتي تستهدف منها مصر أكثر من مليوني سائح روسي، بعد استئناف الطيران المدني، والعمل على استئناف الطيران العارض قريبا بين مصر وروسيا.

كما أشار إلى صدور قرار بمنع وجود وسطاء بين السائح الروسي والوجهات السياحية في مصر، مؤكدا أن الوسيط التركي بالسابق كان له تأثير على السوق، والآن جرى اتخاذ قرار يمنع وجود وسطاء ووجود شرط للوكالات التي تدير حملات سياحية بأن تكون من مصر أو من روسيا فقط.