مصر..قانون الإفلاس الجديد يسهل الدخول والخروج من السوق

وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ، على قانون الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة.

ويسهل قانون الإفلاس الجديد عملية الدخول والخروج من السوق ويحل مشاكل المستثمرين ، حيث تم استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة إضافة إلى إجراءات ما بعد الإفلاس.

كما تم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر، وإضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه .

وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عوض الترساوي في مقابلة مع "العربية" أنه ليس هناك فرق بين الإفلاس والصلح الواقي وإعادة الهيكلة بل هي مجموعة من التنظيمات الإجرائية القانونية لإدارة مسألة الإفلاس.