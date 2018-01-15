ما الفرق بين مصر والمغرب بتحريك سعر صرف العملة؟

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد سابقا، إن المغرب من الدول القليلة التي تتعامل مع برامج صندوق النقد الدولي بشكل متواصل، ودخلت مع الصندوق في 19 برنامجا، وهذا أكبر عدد من برامج التنسيق مع الصندوق بين دول المنطقة.

وأشار الفقي في مقابلة مع "العربية" إلى تبني المغرب برنامج تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار على مدار سنتين من صندوق النقد الدولي عبر نافذة تسهيل نقدي يمكنها استخدامه خلال السنتين، وكان أحد متطلبات الصندوق أن يجري منح مرونة لسعر صرف العملة، ويبقى البنك المركزي المغربي مسيطرا على تحديد سعر الصرف، وذلك يختلف عما جرى في مصر التي تتعرض لضغوط اقتصادية أكبر، وبالتالي لجأت إلى تحرير سعر الصرف أو تعويم العملة.