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بروتوكول تعاون بين دبي ومكتب مصر بالاتحاد الدولي للعقار

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قال عبد الناصر طه رئيس مكتب مصر في الاتحاد الدولي للعقار، إن المكتب بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع حكومة دبي، بغرض دعم التبادل في تسويق العقارات وترويجها، ودعم الاستثمارات.

وأوضح طه في مقابلة مع "العربية" أن التعاون سيخدم المستثمرين من البلدين، لوجود مستثمرين كثر في العقار الإماراتي والمصري، وهذا سيمكن من زيادة التعاون مع معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي.

واعتبر أن هذا التعاون سيمكن الاستفادة منه للمستثمرين الأفراد وللمطورين، من خلال رفع مستوى التعاون والاستفادة من التجارب في كلا البلدين.

وأشار إلى أن المكتب المصري يعتزم أيضا توقيع اتفاقيات مثيلة مع دول منها روسيا وإيطاليا بغرض الترويج للمشروعات المصرية بتلك الدول.

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