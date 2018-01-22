لماذا تنخفض أسعار وحدات صناديق العقار المتداولة بالسعودية؟

أكد وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن زخم المتداولين الأفراد على صنايق العقار المتداولة في سوق الأسهم السعودية، ترك أثراً معاكساً بانخفاض أسعار الإصدارات الجديدة من وحدات صناديق العقار المتداولة "ريت"، موضحا في مقابلة مع "العربية" أن الوضع الحالي يتطلب تعديل آلية تقييم أسعار الوحدات والتعامل معها، وعدم السماح للمضاربة بأن تفرض تأثيراً على قيم الوحدات في صناديق العقار المتداولة.

