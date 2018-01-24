رئيس سابك يؤكد مواصلة الشركة استراتيجية التوسعات العالمية

توقع رئيس مجلس إدارة شركة سابك د. عبد العزيز الجربوع، أن تحقق الشركة نتائج إيجابية مع ارتفاع أسعار البترول للعام الحالي، مؤكداً نجاح استراتيجيتها بالعمل للتواجد في مختلف مناطق العالم، وقال "تبين لنا أن هذه الطريقة التوسعية ناجحة، بحيث أصبحنا شركة عالمية وسنستمر بهذه الطريقة".

وأعرب الجربوع في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية اليوم، عن ثقته بخطوات المشروع الضخم المشترك مع أرامكو لتطوير مجمعٍ صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات في السعودية بقيمة 20 مليار دولار.

واعتبر أن المشروع الضخم كان قد رأى النور منذ توقيع مذكرة التفاهم في نوفمبر الماضي بين الشركتين السعوديتين العملاقتين، بما يشكل فخرا للبلد بأن تتعاون الشركتان بجمع قدرات وتقنيات ضخمة وخبرات طويلة في هذا المشروع المهم والحيوي للمملكة وللعالم، كاشفا أن المشروع في طور "التصاميم التفصيلية الهندسية، وستليها مرحلة التعاقد مع المقاولين لبناء المجمع".

ووصف رئيس سابك مشروع مجمع البتروكيماويات الضخم، بأنه سيكون خطوة من خطوات تنفيذ رؤية المملكة 2030، موضحا أن تطوير منتجات عالية التقنية يعد من أسرع وأهم الإجراءات التي تتخذ لتنويع مصادر دخل السعودية، فهذه المنتجات عالية التقنية وعالية الجودة ستكون مطلوبة بمختلف دول العالم، وستشكل مصدرا مهما للدخل.