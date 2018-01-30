"جرير للتسويق": الإلكترونيات والحواسيب 70% من مبيعاتنا

أرجع محمد العقيل رئيس مجلس ادارة شركة جرير للتسويق، النمو في أرباح الشركة إلى التوسع في مبيعات الهواتف المحمولة، والتوسع في افتتاح 5 فروع، إلى 50 متجراً وهذا دعم ارتفاع المبيعات.

وقال العقيل في مقابلة مع "العربية" أن النمو إيجابي في مختلف المحلات، بما يعكس نموا في المبيعات بين 8% و10% خلال العام الماضي.

واشار إلى حصة سوقية 20% لشركة جرير من سوق الإلكترونيات والهواتف، موضحا أن الاحصاءات غير دقيقة، كما أن حصة شركات الهواتف كبيرة جدا تصل إلى 50% من المبيعات في السوق، والباقي يتوزع بين الشركات الأخرى.

وتوقع اضافة 6 معارض جديدة داخل وخارج المملكة، وفي الإمارات بعد الكويت، مؤكدا أن النمو في المبيعات سيكون بين 5% و10%.

واعتبر أن التحديات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الطاقة، قابلها عوامل توازن مثل حساب المواطن ودخول المرأة إلى سوق العمل في السعودية.

وكانت شركة جرير أعلنت ارتفاع أرباحها إلى 867.6 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة 18%، مقارنة بـ734.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في معظم الأقسام وخاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية والتي ترجع جزئياً لزيادة الحصة السوقية.