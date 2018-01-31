"إمباور" تفوز بتنفيذ محطتي توليد كهرباء من المخلفات بمصر

فازت مجموعة "إمباور" MPOWER في مصر بمناقصة تنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء من المخلفات في مدينة الصالحية الجديدة باستثمارات تصل إلى 143 مليون جنيه، ما يعادل 8 ملايين دولار.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطتين 2 ميجاوات على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وتستهدف وزارة الكهرباء أن تصل نسبة طاقة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة إلى 55%، بحلول 2050، كما تخطط لإنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من المخلفات بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار.

مقابلة مع حاتم الجمل رئيس مجموعة إمباور المتخصصة في توليد الطاقة من المخلفات.