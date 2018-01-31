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"إمباور" تفوز بتنفيذ محطتي توليد كهرباء من المخلفات بمصر

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فازت مجموعة "إمباور" MPOWER في مصر بمناقصة تنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء من المخلفات في مدينة الصالحية الجديدة باستثمارات تصل إلى 143 مليون جنيه، ما يعادل 8 ملايين دولار.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطتين 2 ميجاوات على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وتستهدف وزارة الكهرباء أن تصل نسبة طاقة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة إلى 55%، بحلول 2050، كما تخطط لإنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من المخلفات بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار.

مقابلة مع حاتم الجمل رئيس مجموعة إمباور المتخصصة في توليد الطاقة من المخلفات.

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