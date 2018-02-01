"ساما" تعتزم إطلاق مبادرتين بمجال المدفوعات الرقمية

علمت قناة "العربية" من مصادر خاصة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن المؤسسة تستعد حالياً من خلال نظام المدفوعات الذي تشرف عليه "مدى" لإطلاق مبادرتين هامتين في مجال المدفوعات الرقمية Digital Payment.

وترتبط المبادرة الأولى بتفعيل خدمة الشراء عبر المواقع الإلكترونية من خلال بطاقات مدى البنكية ليشمل ذلك كلاً من المشتريات الإلكترونية من المواقع العالمية والمحلية.

كما تتعلق المبادرة الثانية بتفعيل خدمة الدفع عبر الأجهزة الذكية من خلال تقنية الاتصال قريب المدى NFC)).

يذكر أن المبادرة الثانية ستشمل كذلك ضمن مراحلها تفعيل الخدمة على جميع البطاقات البنكية الصادرة من البنوك العاملة في المملكة بما يشمل حتى البطاقات الائتمانية.

ويعالج دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع ويُمكّن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة جونيبر للأبحاث، يتوقع أن تتجاوز قيمة المدفوعات عبر الوسائل الرقمية في العالم إلى نحو 4.7 تريليون دولار بحلول عام 2019، وهي ضعف قيمة المدفوعات الرقمية المتوقعة مع نهاية 2014 والتي سوف تصل إلى 2.5 تريليون دولار.

مقابلة مع دكتور أنس النجداوي رئيس قسم الأعمال الإلكترونية في كلية إدارة الأعمال لدى الجامعة الكندية في دبي.