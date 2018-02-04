أبوظبي الإسلامي يتوقع نمو عملياته خلال الربع الأول 2018

أكد خميس بوهارون نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن مخصصات القروض غير العاملة لدى البنك كافية، وتراجعها كان جراء تحصيل الكثير من حسابات التعثر السابقة، حيث يبني البنك مخصصات إضافية حسب تعثر العملاء ونطبق العوامل الجديدة.

وأشار بوهارون في مقابلة مع "العربية" إلى أن نسبة القروض غير العاملة تبلغ 5.4% بالنسبة لإحصاءات العام الماضي، موضحا أن السياسة المتحفظة في منح الإقراض كان لها انعكاس على الأداء التشغيلي، لكن الربع الأول من العام الحالي "سيشهد إنجاز معاملات موافق عليها بالسابق وستظهر تطورا بأداء المصرف".

كما أشار بوهارون إلى تسجيل بنك أبوظبي الإسلامي مليون عميل في الوقت الحالي، من بينهم 67000 ألف عميل انضموا للمصرف في الفترة الأخيرة.

وكان البنك أعلن ارتفاع أرباحه الفصلية للربع الرابع، بنسبة 33% إلى 607 ملايين درهم، حيث جاءت الأرباح أفضل من متوسط توقعات المحللين التي كانت تشير لأرباح بقيمة 503 ملايين درهم.

كما ارتفعت الأرباح السنوية بنسبة 18% لتصل إلى 2.3 مليار درهم. واقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بنسبة 29% عن العام الماضي.