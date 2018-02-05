أبراج: 29 استثمار بقطاع الرعاية الصحية بـ 1.2 مليار دولار

أعلنت مجموعة أبراج كابيتال، ومقرها دبي، تعيين KPMG لمراجعة حسابات صندوق الرعاية الصحية (AGHF) التابع لها، والذي تبلغ قيمته مليار دولار، وذلك بعد خلافات مع عدد من المستثمرين الدوليين فيه.

وأشارت مجموعة أبراج إلى أنها واثقة من أن عملية التدقيق، ستؤكد أن الأموال مسجلة في الحسابات، ومستخدمة بالشكل الملائم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر الأسبوع الماضي، أن أربعة مستثمرين في الصندوق، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس والبنك الدولي، كلفوا مدققا بتتبع كيفية إدارة اموالهم.

وكشف بيان الشركة أنه نظرا إلى افتقار قطاع الرعاية الصحية في الأسواق النامية للأدوات والمعدات اللازمة، فضلا عن الحاجة إلى تطوير مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية، فإنه يصعب التنبؤ باستثمارات رأس المال مقارنة باستثمارات صناديق الأسهم الخاصة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الفرصة لإحداث تغيير منهجي في تلك الأسواق عن طريق بناء أنظمة صحية متكاملة أكبر بكثير من الفرص المتوقع تحقيقها من صناديق الأسهم النموذجية.