اعتماد دول الخليج على العمالة محدودة المهارات يقلص الإنتاجية

أظهر تقرير لـ برايس ووتر هاوس كوبرز PWC أن معدلات الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط ترتفع على الرغم من أنها تبقى أقل من دول العالم.

وبحسب التقرير فإن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة ببيئة العمل تمهد الطريق للسعودية، لتكون ضمن أفضل 20 دولة على مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية بحلول عام 2020.

ونمت الإنتاجية الفعلية بـ 10% على مستوى العالم بين عامي 2010 و2017 بحسب منظمة العمل الدولية، لكن دولة الإمارات هي الوحيدة في منطقة الشرق الوسط التي تخطت هذه النسبة، في حين شهدت معدلات الإنتاجية تراجعا كبيرا في كثير من دول المنطقة، لاسيما في عمان ولبنان.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد دول الخليج على العمالة الوافدة محدودة المهارات في العديد من القطاعات الإنتاجية، يحدّ من مستوى إنتاجية العمالة مقارنة بدول أخرى.