TRANDEC: رأس المال المخاطر تخارج من بيتكوين بسرعة

لم يتفق الدكتور محمد عبد المطلب المدير التنفيذي لشركة TRANDEC لتحليل المعلومات والبيانات، مع وصف العملة الرقمية "بيتكوين" بأنها "فقاعة" موضحا في مقابلة مع "العربية" أن المضاربين دخلوا بقوة على هذه العملة، ومن ثم جرى انسحاب من راس المال المخاطر من هذه العملة مما أدى إلى هذا الإنهيار الحالي وهبوطها من مستويات مرتفعة تجاوزت 17 ألف دولار في نهاية العام الماضي، إلى 10 آلاف ثم 6 آلاف دولار للوحدة الواحدة من البيتكوين.

